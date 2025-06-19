Украина уже в этом году сможет сбивать российские КАБы: подробности от Defense Express (видео)

Речь идет о проекте НАТО Innovation Challenge: впервые о нем стало известно в феврале 2025 года. Проект предусматривает разработку защиты не только от КАБов, но и от ударных беспилотников типа "Шахед".

Участие в разработке приняли западные стартапы Alta Ares, Atreyd, и Tytan, которые работали над созданием компонентов многослойной системы противовоздушной обороны. За испытаниями новых разработок наблюдали представители Объединенного командования НАТО, Франции и Украины.

Во время полигонных испытаний стартап Alta Ares продемонстрировал свою систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Atreyd и Tytan со своей стороны показали решения на базе зенитных дронов - как единичные беспилотники, так и рой дронов-перехватчиков.

В течение следующих месяцев планируется провести работы по совершенствованию систем перехвата. Однако ряд решений готовятся внедрять уже сейчас. В конце 2025 года в Украине могут развернуть системы, которые позволят перехватывать и уничтожать российские КАБы.

"Возможность противостоять КАБам спасет больше жизней украинских военных, а также повысит эффективность оборонительных укреплений. Соответственно решения для этой проблемы нужны уже "на вчера", - добавило издание.