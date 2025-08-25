Зеленський розраховує на 1 млрд доларів щомісяця від Європи для закупівлі зброї у США

Президент України Володимир Зеленський очікує, що країни Європи щомісяця виділятимуть по 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію глави української держави з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Президент зазначив, що Норвегія може допомогти забезпечити гарантії безпеки для України, надавши системи протиповітряної оборони, а також підтримуючи морську безпеку

"Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця, я про це вже говорив", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що обговорив із главою норвезького уряду виробництво дронів, спільні можливості та інвестиції, які можуть допомогти примусити РФ до завершення війни.