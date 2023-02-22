Україна вже отримала від нас 89 танків та понад 220 бойових машин піхоти,- прем’єр Чехії
Чехія направила в Україну військову допомогу на загальну суму близько 1,68 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Чехії Петра Фіали, яку приводить The Straits Times.
Чехія направила в Україну 89 танків, 226 бойових та броньованих машин піхоти, 38 гаубиць від початку вторгнення РФ.
За словами Фіали, по лінії чеського уряду допомоги було передано на суму близько 421 млн євро. Ще майже 1,26 млрд євро надіслали оборонні підприємства республіки.
"Приблизно одна третина цієї техніки знаходилася на армійських складах, звідки було спрямовано шість систем протиповітряної оборони", - сказав прем'єр.
Чехія, як зазначив політик, однією з перших країн розпочала після 24 лютого 2022 року надання військової допомоги Україні.
Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської конференції заявив, що є три умови для звільнення окупованих територій України.
Системи ППО для України будуть виготовляти в Чехії. Нідерланди заплатять за сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою швидкострільних кулеметів.
Сполучені Штати нададуть Чехії додатково 200 млн доларів на модернізацію армії як часткову компенсацію за обладнання, передане Україні, що зазнала нападу з боку Росії.
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