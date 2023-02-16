США компенсують Чехії військову допомогу Україні
Фото: Прага отримає 200 млн доларів компенсації за допомогу Україні (Getty Images)
Сполучені Штати нададуть Чехії додатково 200 млн доларів на модернізацію армії як часткову компенсацію за обладнання, передане Україні, що зазнала нападу з боку Росії.
Про це заявив новий посол США у Празі Біжан Сабет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство CTK.
"Ці кошти призначені для нарощування потенціалу наших чеських союзників зі стримування та захисту від зрослої загрози з боку Росії, а також для заміни військових потужностей, які Чехія надала або надасть Україні", - сказав Сабет.
Новий пакет фінансової допомоги Чехії буде передано на додаток до 106 мільйонів доларів, які США надали восени минулого року.
Нагадаємо, новообраний президент Чехії Петро Павло заявив, що Захід має передати Україні всі види озброєнь, крім ядерних.