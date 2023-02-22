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Украина уже получила от нас 89 танков и более 220 боевых машин пехоты, - премьер Чехии

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Среда 22 февраля 2023 22:44
Украина уже получила от нас 89 танков и более 220 боевых машин пехоты, - премьер Чехии Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия направила в Украину военную помощь на общую сумму около 1,68 млрд. евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Чехии Петра Фиалы, которое приводит The Straits Times.

Чехия направила в Украину 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц после начала вторжения РФ.

По словам Фиалы, по линии чешского правительства помощи было передано на сумму около 421 млн. евро. Еще почти 1,26 млрд евро направили оборонные предприятия республики.

"Приблизительно одна треть этой техники находилась на армейских складах, откуда было направлено шесть систем противовоздушной обороны", - сказал премьер.

Чехия, как отметил политик, одной из первых стран начала после 24 февраля 2022 оказание военной помощи Украине.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел во время Мюнхенской конференции заявил, что есть три условия для освобождения оккупированных территорий Украины.

Системы ПВО для Украины будут производить в Чехии. Нидерланды заплатят за сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой быстрострельных пулеметов.

Соединенные Штаты предоставит Чехии дополнительно 200 млн долларов на модернизацию армии как частичную компенсацию за оборудование, переданное Украине, подвергшейся нападению со стороны России.

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