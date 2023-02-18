Президент Чехії назвав умови для звільнення Україною окупованих територій

Президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської конференції заявив, що є три умови для звільнення окупованих територій України.

За словами Павела, останній рік показав, що "можна бути готовими до будь-якого результату" на полі бою. Він зауважив, що на початку російського вторгнення мало хто міг очікувати, що українські Збройні сили зможуть протистояти такій великій армії. Він підкреслив, що на той час багато хто вважав, що російська армія є одною з найбільш потужних у світі.

"Наразі ми бачимо, що Україна вже рік успішно захищає свою територію і відвойовує частини окупованих територій. Для успіху є великий потенціал. Але за умов", - сказав політик.

Павел наголосив, що:

по-перше - всі країни, які наразі надають допомогу, мають продовжувати це робити, щоби ЗСУ мали можливість тримати темп наступу;

по-друге - має бути достатня фінансова підтримка України, щоби компенсувати всі втрати економіки;

по-третє - всі західні країни мають підтримувати той самий рівень санкційного режиму і бути дуже наполегливими в тому, щоби ізолювати Росію з точки зору отримання нею додаткових бюджетних надходжень.

"Якщо все це зійдеться разом, може скластися ситуація, коли Росія просто буде не в змозі підтримувати операції (на полі бою – ред.). І тоді Україна відновить контроль над своєю територією", - сказав президент.