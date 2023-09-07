Україна вже має свої аналоги дронів "Шахед", - експерт

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про ще один варіант української далекобійної зброї. За його словами, ціль була уражена за 700 кілометрів.

З огляду на те, що таке повідомлення з'явилось наступного дня після атаки на аеродром у російському Пскові, можна припустити, що йдеться про успішне застосування вітчизняних дронів-камікадзе.

Першим відомим "нальотом" українських безпілотників на територію Росії стали атаки на аеродроми стратегічної авіації "Дягілєво" та "Енгельс" ще в грудні 2022 року. Тоді, як нещодавно визнали у ГУР, удари наносились за допомогою перероблених радянських безпілотників Ту-141 "Стриж".

Видання NYT з посиланням на власні джерела писало, що Україна нібито розробляє одразу кілька моделей БПЛА з дальністю 1000 кілометрів. Варто зазначити, що новини про атаки дронів на Росію ми бачимо мало не щодня, отже, схоже, що ці розробки просуваються досить успішно.

"Якщо говорити про ударні безпілотники, то Україна в буквальному сенсі попереду всього світу. Цієї весни Великобританія заявляла, що збирається передати нам партію дронів-камікадзе на 200 кілометрів, тоді це сприймалось як довгоочікувана подія. Незрозуміло, що з цією історією, але тим часом ми виготовили свої аналоги "Шахедів", - розповів експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, навіть той безпілотник, що літає на Москву, під умовною назвою "Бобер" за своїми характеристиками (що визнавали й самі росіяни) кращий, ніж Shahed-131.

Киричевський додав, що, щоб вийти на технологічний рівень для розробки Shahed-136, Ірану знадобилось два десятки років, а на саму розробку цього дрону - щонайменше п'ять.

Отже, як зазначив експерт, Україна в цьому сенсі рухається навіть швидше, ніж можна собі уявити. Однак ударних безпілотників самих по собі недостатньо, якими б сучасними вони не були - ні їхня швидкість, ні їхнє бойове навантаження не може зрівнятися з сучасними далекобійними ракетами.

Виробництво дронів в Україні

За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.