Украина уже имеет свои аналоги дронов "Шахед", - эксперт

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о еще одном варианте украинского дальнобойного оружия. По его словам, цель была поражена в 700 километрах.

Учитывая, что такое сообщение появилось на следующий день после атаки на аэродром в российском Пскове, можно предположить, что речь идет об успешном применении отечественных дронов-камикадзе.

Первым известным "налетом" украинских беспилотников на территорию России стали атаки на аэродромы стратегической авиации "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022 года. Тогда как недавно признали в ГУР, удары наносились с помощью переработанных советских беспилотников Ту-141 "Стриж".

Издание NYT со ссылкой на собственные источники писало, что Украина разрабатывает сразу несколько моделей БПЛА с дальностью 1000 километров. Стоит отметить, что новости об атаках дронов на Россию мы видим почти каждый день, следовательно, похоже, что эти разработки продвигаются достаточно успешно.

"Если говорить об ударных беспилотниках, то Украина в буквальном смысле впереди всего мира. Этой весной Великобритания заявляла, что собирается передать нам партию дронов-камикадзе на 200 километров, тогда это воспринималось как долгожданное событие. Непонятно, что с этой историей, но тем временем. Мы изготовили свои аналоги "Шахедов", - рассказал эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, даже тот беспилотник, летающий на Москву, под условным названием "Бобер" по своим характеристикам (что признавали и сами россияне) лучше, чем Shahed-131.

Киричевский добавил, что, чтобы выйти на технологический уровень для разработки Shahed-136, Ирану понадобилось два десятка лет, а на саму разработку этого дрона - по меньшей мере пять.

Таким образом, как отметил эксперт, Украина в этом смысле двигается даже быстрее, чем можно себе представить. Однако ударных беспилотников самих по себе недостаточно, какими бы современными они ни были - ни их скорость, ни их боевая нагрузка не может сравниться с современными дальнобойными ракетами.

Производство дронов в Украине

По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.