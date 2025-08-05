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Україна вже має перехоплювачі реактивних "Шахедів", - ЦПД

Вівторок 05 серпня 2025 10:30
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Україна вже має перехоплювачі реактивних "Шахедів", - ЦПД Фото: Україна вже має перехоплювачі реактивних "Шахедів" (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Україна вже має перехоплювачі реактивних безпілотників типу "Шахед", з часом стануть відомі подробиці про новий вид озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Від реактивних "Шахедів" також є перехоплювачі, тому коли ширяться в пабліках різні історії про "все пропало" - нічого не пропало", - зазначив Коваленко.

За словами керівника ЦПД РНБО, вже є певні розробки у цьому напрямку, про які повідомлять у слушний момент.

Що відомо про реактивні "Шахеди"

Росіяни почали використовувати реактивні безпілотники "Шахед" для спроб ударів по Україні.

За словами експертів, реактивні "Шахеди" можуть застосовуватися як додаткова лінійка дронів, щоб ускладнити роботу ППО. Але через ціну навряд чи ворог повністю перейде на "реактивну тягу".

Також раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що під час атаки по Києву в ніч на 31 липня російські війська, попередньо, застосували реактивні "Шахеди". Про те ж саме сказав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат – за його словами, це доволі складні для виявлення цілі.

Днями перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі. Він зазначив, що невдовзі окупанти почнуть переходити на реактивні дрони.

Детальніше про те, як "Шахеди" стали розумнішими та що Росія вбудувала в іранські дрони - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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