Украина уже имеет перехватчики реактивных "Шахедов", - ЦПД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

По словам руководителя ЦПД СНБО, уже есть определенные разработки в этом направлении, о которых сообщат в подходящий момент.

"От реактивных "Шахедов" также есть перехватчики, поэтому когда ширятся в пабликах разные истории о "все пропало" - ничего не пропало", - отметил Коваленко.

Что известно о реактивных "Шахедах"

Россияне начали использовать реактивные беспилотники "Шахед" для попыток ударов по Украине.

По словам экспертов, реактивные "Шахеды" могут применяться как дополнительная линейка дронов, чтобы усложнить работу ПВО. Но из-за цены вряд ли враг полностью перейдет на "реактивную тягу".

Также ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что во время атаки по Киеву в ночь на 31 июля российские войска, предварительно, применили реактивные "Шахеды". О том же самом сказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат - по его словам, это довольно сложные для обнаружения цели.

На днях первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики. Он отметил, что вскоре оккупанты начнут переходить на реактивные дроны.

Подробнее о том, как "Шахеды" стали умнее и что Россия встроила в иранские дроны - читайте в материале РБК-Украина.