Київ могли атакувати реактивні "Шахеди": нові подробиці від глави МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що під час атаки по Києву в ніч на 31 липня російські війська, попередньо, застосували реактивні "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Клименка, якого цитує ТСН.

Він зазначив, що безпілотники "заходили" на столицю з різних сторін і після того, як начебто все заспокоїлось, за годину пішла ракетна атака.

"Є попередня інформація, що були реактивні "Шахеди", які вже не перший раз застосовуються по об'єктах цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було, саме реактивних "Шахедів", зараз рахують фахівці", - розповів Клименко.

Міністр також проінформував, що всього 6 ракет влучили по житловим та комунальним об'єктам міста Києва.

Що стосується Святошинського району, то там у зруйнованому під'їзді, який на половину знищений, то там налічувалося 56 квартир.

Також він повідомив, що за життя 6-го хлопчика більше двох годин боролися лікарі. Втім, його не врятували. Він загинув разом зі своєю мамою.

Наразі, за попередньою інформацією, під завалами в Києві можуть перебувати до 10 людей.

"Коли був вибух, дехто перебував прямо у ліжках, а дехто в коридорах. Їх завалило. Вони падали і їх завалювало бетонними плитами", - прокоментував Клименко удар по будинку в Святошинському районі.

За його словами, влучання ворожої ракети по дев'ятиповерхівці було прямим. Десь в районі 5-го поверху. А обгоріле листя на деревах показує траєкторію влучання ракети в будинок.

Також Клименко розповідав про порятунок чоловіка, якого зажало на першому поверсі зруйнованого будинку у Святошинському районі.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські війська завдали дронового удару по місту Києву та інших регіонах України. Під ранок по столиці окупанти випустили ракети.

Противник всього застосував більш ніж 309 дронів і 8 ракет. Загалом основною ціллю ворога було саме місто Київ. Там і зафіксовано найбільше прильотів. Окупанти били по будинках, навчальних закладах тощо.

Зруйнований під'їзд дев'ятиповерхівки у Святошинському районі, в Солом'янському також значно пошкоджений будинок.