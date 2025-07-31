Росіяни не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди": експерт назвав причину
Росіяни почали використовувати реактивні безпілотники "Шахед" для спроб ударів по Україні. Але повністю перейти на них вони не зможуть - занадто дорого.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
За словами експерта, реактивні "Шахеди" значно дорожчі за "традиційні" копії іранських безпілотників. Наприклад, мінімальна вартість двигуна для реактивного "Шахеда" - від 40 тисяч доларів, тоді як двигун звичайного дрона коштує 15 тисяч.
"Тобто приблизно втричі дорожчий. Відповідно, доведеться посилювати структуру, трохи інше обладнання, і загалом цей дрон буде мінімально, так в цілому у два - два з половиною рази дорожчий", - пояснив він.
Росіяни хочуть "виключити з гри" мобільні вогневі групи. На думку окупантів, це дуже ефективний компонент української протиповітряної оборони, який можна виключити, застосовуючи реактивні дрони.
Але є нюанс, який російські генерали не враховують: реактивні "Шахеди" мають тепловий слід. А мобільні групи мають на озброєнні не тільки кулемети, але й переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК).
"І окрім того, ми отримали значну кількість винищувачів західних типів, з ракетами Sidewinder. Буде проблема з ракетами Sidewinder - є винищувачі Mirage 2000 з ракетами Mica, у яких теж інфрачервоне наведення. Вони теж зможуть працювати по цих реактивних "Шахедах", - зазначив Романенко.
Тож, на думку експерта, реактивні "Шахеди" можуть застосовуватися виключно як додаткова лінійка дронів, щоб ускладнити роботу ППО. Але через ціну навряд чи ворог повністю перейде на "реактивну тягу".
Зазначимо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що під час атаки по Києву в ніч на 31 липня російські війська, попередньо, застосували реактивні "Шахеди". Про те ж саме сказав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат - за його словами, це доволі складні для виявлення цілі.
Зауважимо, що днями, перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону розповів, що російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі.