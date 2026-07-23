Україна вже готує 22-й пакет санкцій проти РФ: Удар по оборонці і викрадачах дітей

21-й пакет уже затверджено

Європейська комісія затвердила 21-й пакет санкцій проти Росії.

За словами Власюка, Україна вже близько місяця веде роботу над 22-м пакетом.

"Щойно мені написали з Єврокомісії. Затвердили. Все остаточно, відбулося голосування, все вже формально і юридично повністю закінчено. 21-й пакет чинний і десь протягом півгодини його публікують. І так, ми почали роботу над 22-м пакетом. Насправді почали роботу ще місяць тому", - зазначив Власюк.

Що готують у 22-му пакеті

За словами уповноваженого, у 22-му пакеті будуть не лише конкретні пропозиції, а й матеріали та докази, що ляжуть в основу прямих санкційних рішень. Уже у вересні очікується невеликий проміжний пакет проти викрадачів українських дітей.

Окремо готується санкційна реакція ЄС на так звані вибори до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Власюк прямо попередив тих, хто планує в них брати участь.

"Я відверто можу пообіцяти і гарантувати всім тим, хто бере участь у виборах до Держдуми Росії на окупованих територіях України, - ви майже гарантовано опинитесь у санкціях не лише України, а і Європейського Союзу. І після цього, на кінець жовтня, я думаю, будемо підходити до 22-го санкційного пакету", - наголосив Власюк.

Які блоки увійдуть до пакета

За словами Власюка, у 22-му пакеті буде великий фінансовий блок і блок по військово-промисловому комплексу Росії.

Останній має стати найбільшим - зважаючи на невирішену проблему з отриманням РФ західних компонентів. Окремий енергетичний блок за наповненням залежатиме не тільки від ЄС, а більше від США та Ірану.