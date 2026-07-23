Украина уже готовит 22-й пакет санкций против РФ: Удар по обороне и похитителям детей

21-й пакет уже утвержден

Европейская комиссия утвердила 21 пакет санкций против России.

По словам Власюка, Украина уже около месяца ведет работу над 22-м пакетом.

"Только что мне написали из Еврокомиссии. Утвердили. Все окончательно, состоялось голосование, все уже формально и юридически полностью закончено. 21-й пакет действует и где-то в течение получаса его публикуют. И да, мы начали работу над 22-м пакетом. На самом деле начали работу еще месяц назад", - отметил Власюк.

Готовят в 22-м пакете

По словам уполномоченного, в 22 пакете будут не только конкретные предложения, но и материалы и доказательства, которые лягут в основу прямых санкционных решений. Уже в сентябре ожидается небольшой промежуточный пакет против похитителей украинских детей.

Отдельно готовится санкционная реакция ЕС на так называемые выборы в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины. Власюк прямо предупредил тех, кто планирует участвовать в них.

"Я откровенно могу пообещать и гарантировать всем тем, кто участвует в выборах в Госдуму России на оккупированных территориях Украины, - вы почти гарантированно окажетесь в санкциях не только Украины, но и Европейского Союза. И после этого, на конец октября, я думаю, будем подходить к 22-му санкционному пакету".

Какие блоки войдут в пакет

По словам Власюка, в 22 пакете будет большой финансовый блок и блок по военно-промышленному комплексу России.

Последний должен стать самым большим – ввиду нерешенной проблемы с получением РФ западных компонентов. Отдельный энергетический блок по наполнению будет зависеть не только от ЕС, но больше от США и Ирана.