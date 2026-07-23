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Україна вже готує 22-й пакет санкцій проти РФ: Удар по оборонці і викрадачах дітей

20:30 23.07.2026 Чт
2 хв
Енергетичний блок 22-го пакета залежатиме не тільки від ЄС
aimg Валерія Абабіна
Україна вже готує 22-й пакет санкцій проти РФ: Удар по оборонці і викрадачах дітей Фото: Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Україна вже розпочала роботу над 22-м пакетом санкцій проти Росії - у ньому зокрема будуть докази викрадення українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка в телеефірі.

21-й пакет уже затверджено

Європейська комісія затвердила 21-й пакет санкцій проти Росії.

За словами Власюка, Україна вже близько місяця веде роботу над 22-м пакетом.

"Щойно мені написали з Єврокомісії. Затвердили. Все остаточно, відбулося голосування, все вже формально і юридично повністю закінчено. 21-й пакет чинний і десь протягом півгодини його публікують. І так, ми почали роботу над 22-м пакетом. Насправді почали роботу ще місяць тому", - зазначив Власюк.

Що готують у 22-му пакеті

За словами уповноваженого, у 22-му пакеті будуть не лише конкретні пропозиції, а й матеріали та докази, що ляжуть в основу прямих санкційних рішень. Уже у вересні очікується невеликий проміжний пакет проти викрадачів українських дітей.

Окремо готується санкційна реакція ЄС на так звані вибори до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Власюк прямо попередив тих, хто планує в них брати участь.

"Я відверто можу пообіцяти і гарантувати всім тим, хто бере участь у виборах до Держдуми Росії на окупованих територіях України, - ви майже гарантовано опинитесь у санкціях не лише України, а і Європейського Союзу. І після цього, на кінець жовтня, я думаю, будемо підходити до 22-го санкційного пакету", - наголосив Власюк.

Які блоки увійдуть до пакета

За словами Власюка, у 22-му пакеті буде великий фінансовий блок і блок по військово-промисловому комплексу Росії.

Останній має стати найбільшим - зважаючи на невирішену проблему з отриманням РФ західних компонентів. Окремий енергетичний блок за наповненням залежатиме не тільки від ЄС, а більше від США та Ірану.

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, ухвалення якого затягувалося кілька тижнів, посли ЄС нарешті погодили 23 липня.

Керівниця європейської дипломатії Кая Каллас назвала його найпотужнішим за останні чотири роки - до санкційних списків внесено 218 позицій, зокрема 90 банків, криптоплатформи і нафтотрейдерів у третіх країнах.

Пакет також розширив обмеження для тіньового флоту РФ і вперше запровадив заборону на в'їзд до ЄС для російських військових, які воювали проти України.

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