Украина уже готовит 22-й пакет санкций против РФ: Удар по обороне и похитителям детей
Украина уже начала работу над 22-м пакетом санкций против России - в нем, в частности, будут доказательства похищения украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного президента по санкционной политике Владислава Власюка в телеэфире.
21-й пакет уже утвержден
Европейская комиссия утвердила 21 пакет санкций против России.
По словам Власюка, Украина уже около месяца ведет работу над 22-м пакетом.
"Только что мне написали из Еврокомиссии. Утвердили. Все окончательно, состоялось голосование, все уже формально и юридически полностью закончено. 21-й пакет действует и где-то в течение получаса его публикуют. И да, мы начали работу над 22-м пакетом. На самом деле начали работу еще месяц назад", - отметил Власюк.
Готовят в 22-м пакете
По словам уполномоченного, в 22 пакете будут не только конкретные предложения, но и материалы и доказательства, которые лягут в основу прямых санкционных решений. Уже в сентябре ожидается небольшой промежуточный пакет против похитителей украинских детей.
Отдельно готовится санкционная реакция ЕС на так называемые выборы в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины. Власюк прямо предупредил тех, кто планирует участвовать в них.
"Я откровенно могу пообещать и гарантировать всем тем, кто участвует в выборах в Госдуму России на оккупированных территориях Украины, - вы почти гарантированно окажетесь в санкциях не только Украины, но и Европейского Союза. И после этого, на конец октября, я думаю, будем подходить к 22-му санкционному пакету".
Какие блоки войдут в пакет
По словам Власюка, в 22 пакете будет большой финансовый блок и блок по военно-промышленному комплексу России.
Последний должен стать самым большим – ввиду нерешенной проблемы с получением РФ западных компонентов. Отдельный энергетический блок по наполнению будет зависеть не только от ЕС, но больше от США и Ирана.
Напомним, 21-й пакет санкций ЕС против России, принятие которого затягивалось несколько недель, послы ЕС наконец-то согласовали 23 июля.
Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас назвала его самым мощным за последние четыре года - в санкционные списки внесено 218 позиций, в том числе 90 банков, криптоплатформы и нефтетрейдеров в третьих странах.
Пакет также расширил ограничения для теневого флота РФ и впервые ввел запрет на въезд в ЕС для военных военных против Украины российских военных.