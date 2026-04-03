Україна вже двічі повідомляла США, що Росія передає Ірану розвіддані, - Зеленський

Росія передає Ірану розвіддані про військові об'єкти на Близькому Східі. Україна вже двічі повідомляла про це США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю NewsNation.
"Ми маємо підтвердження від нашої розвідки, що Росія ділилася розвідданими з Іраном і ділиться. Вони передають все, багато супутникових знімків різних об'єктів на території країн Близького Сходу", - сказав Зеленський.
Йдеться, зокрема, про супутникові знімки об’єктів в ОАЕ, Саудівській Аравії, Катарі та Йорданії.
"Щодо деяких об'єктів ми поділилися з журналістами і двічі повідомили американську сторону. І після того як ми назвали кількість цих об'єктів... я думаю, американська розвідка краща. Вони мають більше технологій, ніж ми. Тож я сподівають, вони розуміють, що Росія допомагає Ірану", - додав він.
За словами українського президента, ці дані можуть використовуватися для підготовки атак по військових базах та енергетичній інфраструктурі в регіоні.
Зеленський зазначив, що Росія діє за тією ж схемою, яку застосовує в Україні: спочатку збір розвідданих, після чого - підготовка ударів.
Нагадаємо, на початку березня The Washington Post повідомляло, що Росія передає Ірану інформацію про місцезнаходження американських військових об’єктів на Близькому Сході.
У Вашингтоні спершу намагалися применшити значення цих повідомлень, заявивши, що це нібито не впливає на ситуацію, оскільки іранські сили вже "були розгромлені".
Водночас спецпредставник президента США Стів Віткофф розповідав, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом заперечував такі звинувачення.
Згодом сам Трамп припустив, що Росія "трохи допомагає" Ірану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану безпілотники та інформацію про американські військові бази.
Зеленський також повідомив, що Росія намагалася шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку передачі американської розвідінформації Україні.