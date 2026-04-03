Україна вже двічі повідомляла США, що Росія передає Ірану розвіддані, - Зеленський

"Ми маємо підтвердження від нашої розвідки, що Росія ділилася розвідданими з Іраном і ділиться. Вони передають все, багато супутникових знімків різних об'єктів на території країн Близького Сходу", - сказав Зеленський.

Йдеться, зокрема, про супутникові знімки об’єктів в ОАЕ, Саудівській Аравії, Катарі та Йорданії.

"Щодо деяких об'єктів ми поділилися з журналістами і двічі повідомили американську сторону. І після того як ми назвали кількість цих об'єктів... я думаю, американська розвідка краща. Вони мають більше технологій, ніж ми. Тож я сподівають, вони розуміють, що Росія допомагає Ірану", - додав він.

За словами українського президента, ці дані можуть використовуватися для підготовки атак по військових базах та енергетичній інфраструктурі в регіоні.

Зеленський зазначив, що Росія діє за тією ж схемою, яку застосовує в Україні: спочатку збір розвідданих, після чого - підготовка ударів.