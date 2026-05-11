Україна бачить нову динаміку на шляху до членства в ЄС, - Сибіга

13:15 11.05.2026 Пн
2 хв
Сибіга заявив про нову роль Європи у мирному процесі
aimg Олена Чупровська
Фото: Україна стабілізувала фронт і відчула нову динаміку на шляху до Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що змінилося на фронті та в питанні вступу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибіги під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня.

Читайте також: Україна відреагувала на ідею призначити Шредера переговорником від ЄС

Серед тем засідання - відкриття переговорних кластерів і прискорення вступного процесу для України. Саме тут, за словами міністра, вже помітна нова динаміка.

"Отже, я приїхав сюди з новим відчуттям динаміки. Я візьму участь у дуже важливих зустрічах на рівні міністрів закордонних справ, Комітету з питань оборони (FAC), а також у засіданні нашої міжнародної коаліції з повернення українських дітей", - сказав міністр.

Окремо Сибіга торкнувся теми миру та можливої нової ролі Європи.

"Ми маємо основні мирні переговори під керівництвом США, і нам потрібен цей трек, і нам потрібне лідерство США. Але Європа також може відіграти свою роль, нову роль", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні Сибіга вирушив до Брюсселя для участі в засіданні Ради ЄС, переговорів із керівництвом НАТО та засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Як повідомляло РБК-Україна, ЄС також готується визначити власну позицію щодо можливих переговорів із Росією - для цього наприкінці травня заплановано неформальний саміт міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у форматі "Гімніх".

