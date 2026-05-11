Україна бачить нову динаміку на шляху до членства в ЄС, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що змінилося на фронті та в питанні вступу до Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибіги під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня.
Серед тем засідання - відкриття переговорних кластерів і прискорення вступного процесу для України. Саме тут, за словами міністра, вже помітна нова динаміка.
"Отже, я приїхав сюди з новим відчуттям динаміки. Я візьму участь у дуже важливих зустрічах на рівні міністрів закордонних справ, Комітету з питань оборони (FAC), а також у засіданні нашої міжнародної коаліції з повернення українських дітей", - сказав міністр.
Окремо Сибіга торкнувся теми миру та можливої нової ролі Європи.
"Ми маємо основні мирні переговори під керівництвом США, і нам потрібен цей трек, і нам потрібне лідерство США. Але Європа також може відіграти свою роль, нову роль", - заявив він.
Нагадаємо, напередодні Сибіга вирушив до Брюсселя для участі в засіданні Ради ЄС, переговорів із керівництвом НАТО та засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей.
Як повідомляло РБК-Україна, ЄС також готується визначити власну позицію щодо можливих переговорів із Росією - для цього наприкінці травня заплановано неформальний саміт міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у форматі "Гімніх".