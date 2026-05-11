Украина видит новую динамику на пути к членству в ЕС, - Сибига

Среди тем заседания - открытие переговорных кластеров и ускорение вступительного процесса для Украины. Именно здесь, по словам министра, уже заметна новая динамика.

"Итак, я приехал сюда с новым ощущением динамики. Я приму участие в очень важных встречах на уровне министров иностранных дел, Комитета по вопросам обороны (FAC), а также в заседании нашей международной коалиции по возвращению украинских детей", - сказал министр.

Отдельно Сибига коснулся темы мира и возможной новой роли Европы.

"Мы имеем основные мирные переговоры под руководством США, и нам нужен этот трек, и нам нужно лидерство США. Но Европа также может сыграть свою роль, новую роль", - заявил он.