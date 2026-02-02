Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили

За словами глави Міноборони, це є реакцією на використання російськими військами Starlink на дронах.

"Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях", - написав Федоров.

Він пояснив, що єдине технічне рішення для протидії - це запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів.

"З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - зауважив Федоров.

Міністр запевнив, що процес реєстрації терміналів Starlink для українців буде максимально простим. Для фізичних осіб достатньо одного візиту до найближчого ЦНАПу.

Для бізнесу передбачений зручний онлайн-алгоритм верифікації терміналів на порталі "Дія".

Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно - для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також не потрібно ставити власні термінали на баланс військових частин або передавати дані облікових записів - достатньо внести термінал у "білий список", щоб уникнути блокування.

За словами міністра, завдяки "білому списку" Україна зберігає стабільний зв’язок для громадян, посилює безпеку та позбавляє ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та об’єкти критичної інфраструктури.

Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів Starlink обіцяють оприлюднити найближчим часом.