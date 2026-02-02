Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили

По словам главы Минобороны, это является реакцией на использование российскими войсками Starlink на дронах.

"Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях", - написал Федоров.

Он пояснил, что единственное техническое решение для противодействия - это введение "белого списка" и авторизация всех терминалов.

"По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии со SpaceX", - отметил Федоров.

Министр заверил, что процесс регистрации терминалов Starlink для украинцев будет максимально простым. Для физических лиц достаточно одного визита в ближайший ЦНАП.

Для бизнеса предусмотрен удобный онлайн-алгоритм верификации терминалов на портале "Дія".

Военным обращаться в ЦНАП не нужно - для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Также не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинских частей или передавать данные учетных записей - достаточно внести терминал в "белый список", чтобы избежать блокировки.

По словам министра, благодаря "белому списку" Украина сохраняет стабильную связь для граждан, усиливает безопасность и лишает врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизнь украинцев и объекты критической инфраструктуры.

Подробную инструкцию по регистрации терминалов Starlink обещают обнародовать в ближайшее время.