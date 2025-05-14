Зеленського просять дати Героя України журналістці Рощиній
Нардепи підтримали присвоєння звання Героя України журналістці Вікторії Рощиній. Його направили на розгляд президента Володимира Зеленського.
РБК-Україна повідомляє, що рішення депутати підтримали у ході засідання Верховної Ради 14 травня.
Народні депутати просять президента розглянути рішення про присвоєння звання загиблій в російському полоні журналістці. Рішення підтримали 246 народних обран
Що відомо про Вікторію Рощину
Вікторія Рощина - українська журналістка, яка загинула в російському полоні. Вона народилася 1997 року і з 16 років працювала в медіа, спеціалізуючись на темах криміналу, правозахисту та судової системи. Рощина співпрацювала з "Українською правдою", hromadske, "Радіо Свобода", "Цензор.нет", "UA:Перший" та "Українським радіо".
Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рощина висвітлювала події на окупованих територіях. У березні 2022 року її затримали російські окупанти в Бердянську, де вона перебувала з журналістською місією. Після десяти днів утримання її звільнили, змусивши записати відеозвернення, в якому вона заперечувала претензії до російських військових.
27 липня 2022 року Рощина вирушила з України до Польщі, а через три дні планувала потрапити на тимчасово окуповані території через Росію. Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня 2022 року, після чого зникла безвісти. У травні 2024 року росіяни визнали, що затримали Рощину.
Загибель Вікторії Рощиної
У вересні 2024 року Рощину етапували з Таганрога до Москви, де вона померла. Її тіло повернули до України в рамках обміну тілами загиблих у лютому 2025 року. За даними Офісу генпрокурора, була призначена судово-медична експертиза для визначення причин смерті журналістки.
За результатами експертизи на тілі Рощиної виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження. У неї відсутні деякі частини тіла, помітні садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Вона втратила до 30 кг ваги.
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