Україна вважає енергетичне перемир'я чинним, - ОП

Україна вважає чинними домовленості про припинення ударів по енергетиці РФ. А про порушення Росією енергетичного перемир'я Київ інформує США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Павла Палісу, якого цитує "Суспільне" .

За словами Паліси, Україна надає США докази російських ударів по українській енергетиці. Однак Київ не передавав Білому дому список із точними даними про об'єкти інфраструктури, які обстріляла Росія, порушуючи режим припинення вогню.

"Йдеться про визначення інфраструктурних об’єктів, які для нас є критично важливими. Однак за жодних обставин координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури нікому не передаються. Це суперечить логіці та здоровому глузду - ви ж самі розумієте. Тільки критерії об'єктів", - розповів чиновник.

Заява Генштабу щодо дотримання перемир'я

У четвер, 3 квітня, Генеральний штаб ЗСУ опублікував заяву про дотримання умов енергетичного перемир’я з боку Сил оборони.

В Генштабі наголосили, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України.

Раніше у МЗС Росії заявили про нібито нові удари України по низці нафто-, газо- та електропідприємств РФ. Однак Генштаб назвав ці заяви фейком.

"Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - зазначили в Генштабі.

Водночас військові зафіксували численні порушення домовленостей з боку російської армії. Зокрема, в останній декаді березня, росіяни неодноразово атакували енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.