Украина ночью 19 ноября третий раз за неделю атаковала Крымский мост, соединяющий Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза" .

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев пишет, что арка железнодорожной части моста на месте повреждений не видно.

Ранее в сети появилась информация, что в железнодорожную часть Крымского моста было по меньшей мере два попадания.

По информации российского ведомства, специалисты проводят оценку нанесенного ущерба. Пострадавших в результате ударов по мосту нет.

В Министерстве транспорта России заявили, что из-за атаки движение поездов по мосту остановлено.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, впервые на этой неделе Украина поразила Крымский мост 16 ноября.

Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.

Спикер Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что повреждения моста якобы незначительны. Однако опубликованные позже снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок постройки.

В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке . В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили об остановке движения транспорта.

Впоследствии стало известно, что мост частично разрушился, в воду упали арка моста и автомобильный пролет.

А сегодня утром, 19 ноября, Генштаб ВСУ "поздравил" лиссабонский мост Васко да Гама со званием самого длинного в Европе. Таквоенные намекнули на ночную атаку на Крымский мост, который ранее имел это звание.