Україна втратила позиції в рейтингу УЄФА: є ризик змін у єврокубках

Україна опустилася в рейтингу УЄФА

Україна, в умовах повномасштабної війни та складної логістики, втратила 6.800 очка, які були зароблені у сезоні 2020/21, і опустилась із 23-го на 28-е місце.

Це сталося на тлі того, що Росія, яка з 2022 року не представлена у жодному з єврокубкових турнірів через війну в Україні, несподівано обійшла нас у рейтингу.

УЄФА продовжує щороку нараховувати РФ умовний мінімальний коефіцієнт. У результаті країна-агресор зараз на 26-му місці (18.299), обігнавши Україну, яка має 17.600 балів.

На початку липня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував рейтинг ліг, що враховує виступи клубів за останні п’ять сезонів. Україна втратила п’ять позицій - з 23 місця опустилася на 28, маючи в активі 17.600 очок.

Одразу п’ять країн обійшли Україну: Угорщина, Румунія, Словаччина, Словенія та Росія.

Наслідки для українських клубів

28-ма позиція не несе прямих змін для квот у єврокубках, але Україна ризикує опуститися нижче 30-го місця, що зменшить привілеї у кваліфікації Ліги конференцій: лише один клуб стартуватиме з другого раунду, а ще один - з першого.

На сезон 2025/26 Україна заявила лише чотири клуби - це найменша кількість з сезону 2008/09. Також вперше з кампанії 1999/00 лише один представник (Динамо) виступатиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Розклад українських клубів у єврокубках

Динамо як чемпіон України розпочне шлях у Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду. Першим суперником стане переможець пари Жальгіріс (Литва) - Гамрун (Мальта).

Для виходу в груповий етап ЛЧ киянам потрібно пройти два етапи. У разі успіху хоча б у першому раунді Динамо гарантує собі участь в осінній частині єврокубків.

Шахтар стартує у першому раунді кваліфікації Ліги Європи - суперником стане фінський Ільвес.

Олександрія та Полісся розпочнуть боротьбу у Лізі конференцій з другого раунду кваліфікації.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

Англія - 90.839 Італія - 80.946 Іспанія - 74.953 Німеччина - 71.117 Франція - 65.177 Нідерланди - 57.950 Португалія - 52.666 Бельгія - 50.850 Туреччина - 40.800 Чехія - 37.500

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26. Росія – 18.299

27. Словенія – 18.093

28. Україна – 17.600

29. Азербайджан – 17.125

30. Болгарія – 15.875