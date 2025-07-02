ФІФА пропонують внести важливі зміни на ЧС-2026: яка причина

ФІФА наполегливо рекомендують змінити графік матчів чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці, для безпеки футболістів і вболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport .

Спека в США може загрожувати здоров’ю учасників турніру

Таку пропозицію Міжнародній федерації футболу озвучив професор Майк Тіптон з Університету Портсмута, який спеціалізується на фізіології людини в умовах екстремального тепла.

Він зазначив, що спека під час цьогорічного Клубного чемпіонату світу у США виявилася небезпечною не лише для гравців, а й для глядачів.

Наприклад, нещодавно хвиля спеки накрила східне узбережжя Північної Америки. У Нью-Йорку 24 червня зафіксували температуру +39°C - рекорд для цього місяця.

Саме в цьому регіоні розташований "Мет-Лайф Стедіум", де планують провести одразу вісім матчів, включно з фіналом турніру. Але арена не має даху, а тінь на трибунах обмежена.

"Мет-Лайф Стедіум" (фото: facebook.com/MetLifeStadium)

Згідно з попередніми очікуваннями, матчі ЧС-2026 в цьому часовому поясі можуть стартувати о 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00 за місцевим часом. Це орієнтовано на європейську аудиторію та враховує інтереси трансляторів, рекламодавців і спонсорів.

Втім, Тіптон наголосив, що такі умови можуть стати критичними.

"Я б переніс його на стадіон з кондиціонером та дахом, і бажано на прохолоднішу пору року", - сказав професор.

Організатори мають врахувати наукові дані

Фахівець зазначив, що ризик теплового удару є не лише у спортсменів, а й серед фанатів, зокрема літніх людей та дітей.

Він нагадав про випадки госпіталізацій під час недавньої спеки в США та застеріг від ігнорування наукових рекомендацій.

"Ризики для здоров’я стосуються не лише гравців, а й офіційних осіб та глядачів, багато з яких у набагато меншій фізичній формі" - сказав фахівець.

"Якщо продовжувати в умовах, коли всі раціональні наукові дані кажуть "стоп", організатори беруть на себе чимало відповідальності. Ймовірно, гра радикально зміниться", - додав Тіптон.

Коли визначать час матчів ЧС-2026

Час початку ігор стане відомим після жеребкування фінальної частини турніру, яке заплановане на грудень цього року.

Нагадаємо, що ЧС-2026 вперше в історії пройде за участі 48 збірних і триватиме у трьох країнах Північної Америки.

Поки ФІФА не коментувала можливість зміни часу проведення матчів фінальної частини мундіалю. Однак вже зрозуміло, що організатори муситимуть як мінімум впроваджувати суворі протоколи гідратації, що вплине на тривалість поєдинків.