Україна втрачає західну військову та фінансову допомогу, - NZZ

З початку року військова підтримка України з боку ключових західних країн знизилася. США, раніше найбільший донор, з моменту інавгурації президента Дональда Трампа не надавали нового озброєння.

Європа на перших етапах року компенсувала частину дефіциту, проте масштабні поставки залишаються обмеженими через технологічні та виробничі можливості. Особливо помітний дефіцит багатоствольних ракетних систем, артилерійських боєприпасів і засобів ППО.

Фінансова динаміка допомоги

Влітку зобов'язання європейських країн знизилися на 57% порівняно з першою половиною року - з 3,8 до 1,9 мільярда євро щомісяця. Загалом допомога всіх донорів скоротилася приблизно на 40% порівняно з першими шістьма місяцями року.

Ініціатива Purl і роль НАТО

У рамках ініціативи Purl країни НАТО закуповують у США зброю для України. На участь погодилися щонайменше 16 держав, включно з Данією, Норвегією, Швецією, Латвією, Німеччиною, Нідерландами, Бельгією та Канадою.

Загальний обсяг закупівель становить 1,9 млрд євро. Данія, наприклад, передала весь наявний запас артилерії і почала співпрацю з українськими виробниками озброєння напряму.

Регіональні відмінності та потенціал Південної Європи

Країни Південної Європи - Франція, Іспанія, Італія - мають більш повні склади зброї та великі оборонні галузі, що робить їх менш вразливими до російських провокацій.

На відміну від країн Балтії, Чехії або Польщі, де загроза більш відчутна, Південна Європа має значний потенціал для майбутньої допомоги Україні, попри зниження поточних поставок.

Попри майже чотири роки війни, фінансові ресурси, спрямовані на підтримку України, залишаються значно нижчими, ніж під час минулих криз ЄС.

Так, на боротьбу з пандемією коронавірусу та єврокризою виділялося сотні мільярдів євро, тоді як допомога Україні становить поки що близько 215 млрд євро.