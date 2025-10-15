ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Уряд Норвегії збільшить допомогу Україні: скільки планують виділити на 2026 рік

Норвегія, Середа 15 жовтня 2025 14:51
UA EN RU
Уряд Норвегії збільшить допомогу Україні: скільки планують виділити на 2026 рік Фото: наступного року Норвегія збільшить допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Норвегія оголосила про збільшення цивільної підтримки України у 2026 році. Кошти спрямують на відновлення енергетики, підтримку лікарень і шкіл, гуманітарну допомогу та зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.

Уряд Норвегії пропонує збільшити цивільну підтримку Україні на 15 мільярдів норвезьких крон, що прирівнюється до приблизно 1.73 мільярдів доларів, у 2026 році.

Запропоновані асигнування на підтримку України у 2026 році становитимуть щонайменше 85 мільярдів норвезьких крон, що дозволить зберегти загальний надзвичайний рівень цивільної та військової підтримки, наданої у 2025 році.

Норвегія залишається непохитною у своїй підтримці України в її боротьбі за самозахист доки Росія продовжує свою незаконну війну агресії проти України.

Тому уряд Норвегії пропонує зберегти рекордно високий рівень підтримки України у розмірі 85 мільярдів норвезьких крон у 2026 році. Близько 15 мільярдів норвезьких крон буде надано як цивільна підтримка, а 70 мільярдів норвезьких крон - як військова підтримка.

"Мета уряду полягає в тому, щоб Україна могла сама визначати своє майбутнє. Підтримка, що надається Україні в боротьбі за свободу, є не лише важливою для того, щоб Україна могла захистити себе, але й служить для зміцнення безпеки Норвегії та Європи", - сказав міністр оборони Торе Сандвік.

Куди направлять гроші

Додаткове фінансування буде використано для посилення енергетичної безпеки, сприяння реконструкції та надання бюджетної підтримки українській владі, а також для подвоєння асигнувань до Інвестиційного фонду Norfund для України.

Norfund здійснює інвестиції в бізнес-сектор України, які інакше не були б здійснені через високий рівень ризику. Добре функціонуючий бізнес-сектор є життєво важливим для реконструкції країни. Гуманітарна підтримка також буде збільшена.

"Я ніколи не забуду руйнувань, які я побачив під час свого візиту до України в березні. Коли я їхав до Харкова, що розташований лише за кілька кілометрів від фронту, Росія завдала удару безпілотником по житловому району на околиці міста. Багатоквартирні будинки все ще горіли, коли я прибув. Незаконна агресивна війна Росії вбиває сім'ї та руйнує будинки та критично важливу інфраструктуру", - сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Якщо Стортинг (парламент Норвегії) схвалить пропозицію бюджету, це збільшить загальний обсяг фінансування підтримки України з боку Норвегії до 275 мільярдів норвезьких крон, що приблизно 27,2 млрд доларів, на 2023–2030 роки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо допомоги з відновлення енергосистеми України після російських атак.

А раніше цього місяця Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Норвегія
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить