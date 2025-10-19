Украина теряет западную военную и финансовую помощь, - NZZ

С начала года военная поддержка Украины со стороны ключевых западных стран снизилась. США, ранее крупнейший донор, с момента инаугурации президента Дональда Трампа не предоставляли новое вооружение.

Европа на первых этапах года компенсировала часть дефицита, однако масштабные поставки остаются ограниченными из-за технологических и производственных возможностей. Особенно заметен дефицит многоствольных ракетных систем, артиллерийских боеприпасов и средств ПВО.

Финансовая динамика помощи

Летом обязательства европейских стран снизились на 57% по сравнению с первой половиной года – с 3,8 до 1,9 миллиарда евро ежемесячно. В целом помощь всех доноров сократилась примерно на 40% по сравнению с первыми шестью месяцами года.

Инициатива Purl и роль НАТО

В рамках инициативы Purl страны НАТО закупают у США оружие для Украины. На участие согласились как минимум 16 государств, включая Данию, Норвегию, Швецию, Латвию, Германию, Нидерланды, Бельгию и Канаду.

Общий объем закупок составляет 1,9 млрд евро. Дания, например, передала весь имеющийся запас артиллерии и начала сотрудничество с украинскими производителями вооружения напрямую.

Региональные различия и потенциал Южной Европы

Страны Южной Европы – Франция, Испания, Италия – имеют более полные склады оружия и крупные оборонные отрасли, что делает их менее уязвимыми к российским провокациям.

В отличие от стран Балтии, Чехии или Польши, где угроза более осязаема, Южная Европа обладает значительным потенциалом для будущей помощи Украине, несмотря на снижение текущих поставок.

Несмотря на почти четыре года войны, финансовые ресурсы, направленные на поддержку Украины, остаются значительно ниже, чем во время прошлых кризисов ЕС.

Так, на борьбу с пандемией коронавируса и еврокризисом выделялось сотни миллиардов евро, в то время как помощь Украине составляет пока около 215 млрд евро.