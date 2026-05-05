Україна втрачає газ через удари РФ, потрібно імпортувати, - голова "Нафтогазу"

За його словами, удари, зокрема балістичними ракетами, призвели до втрат газу та пошкодження інфраструктури.

"Безумовно, є втрати газу. Безумовно, ми будемо надолужувати й відновлювати. І все відновимо, все зробимо. Тимчасові втрати власного видобутку будемо компенсовувати, як і минулого року, імпортними обсягами", - зазначив Корецький.

Він уточнив, що з початку 2026 року Росія здійснила 107 масованих атак по об’єктах групи "Нафтогаз", переважно по газовидобувній інфраструктурі. Останні удари тривають уже п’ять днів поспіль.

Найближчим часом компанія планує відновити постачання для споживачів, які залишилися без газу через обстріли.