У Повітряних силах розповіли про особливості масованої атаки РФ

Під час сьогоднішньої масованої атаки росіяни залучили чималу кількість балістичних ракет. Удари були завдані з різних напрямків, що дозволило ворогу розосередити засоби ураження.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на телемарафоні.

За його словами, цього разу ворог застосував 11 балістичних ракет. Унаслідок атаки зафіксовано вісім влучань у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.

Одну ракету вдалося перехопити силам протиповітряної оборони, ще дві не досягли своїх цілей, наразі тривають пошукові дії щодо їхнього місця падіння.

Ігнат наголосив, що удари були завдані з різних районів РФ, зокрема з Воронезької та Ростовської областей, що дозволило противнику розосередити ракетні засоби.

Він також зазначив, що основними цілями атак стали об’єкти критичної інфраструктури.

Окремо представник ПС прокоментував і дронову атаку, зазначивши, що російські безпілотники дедалі частіше оснащуються каналами зв’язку та елементами модернізації, що ускладнює роботу української ППО.

За його словами, загалом було збито або подавлено близько 150 повітряних цілей, із яких 149 - ударні дрони із 164 запущених.

Також Ігнат підкреслив, що ефективність протиповітряної оборони залишається високою, зокрема завдяки роботі авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів безпілотних систем.

Він додав, що ворог часто застосовує дрони поблизу лінії фронту, що скорочує час реагування та ускладнює їх ураження, однак система ППО продовжує масштабувати засоби протидії, включно із зенітними дронами та іншими сучасними технологіями.