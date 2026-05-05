У Повітряних силах розповіли про особливості масованої атаки РФ
Під час сьогоднішньої масованої атаки росіяни залучили чималу кількість балістичних ракет. Удари були завдані з різних напрямків, що дозволило ворогу розосередити засоби ураження.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на телемарафоні.
За його словами, цього разу ворог застосував 11 балістичних ракет. Унаслідок атаки зафіксовано вісім влучань у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.
Одну ракету вдалося перехопити силам протиповітряної оборони, ще дві не досягли своїх цілей, наразі тривають пошукові дії щодо їхнього місця падіння.
Ігнат наголосив, що удари були завдані з різних районів РФ, зокрема з Воронезької та Ростовської областей, що дозволило противнику розосередити ракетні засоби.
Він також зазначив, що основними цілями атак стали об’єкти критичної інфраструктури.
Окремо представник ПС прокоментував і дронову атаку, зазначивши, що російські безпілотники дедалі частіше оснащуються каналами зв’язку та елементами модернізації, що ускладнює роботу української ППО.
За його словами, загалом було збито або подавлено близько 150 повітряних цілей, із яких 149 - ударні дрони із 164 запущених.
Також Ігнат підкреслив, що ефективність протиповітряної оборони залишається високою, зокрема завдяки роботі авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів безпілотних систем.
Він додав, що ворог часто застосовує дрони поблизу лінії фронту, що скорочує час реагування та ускладнює їх ураження, однак система ППО продовжує масштабувати засоби протидії, включно із зенітними дронами та іншими сучасними технологіями.
Масований удар по Україні 5 травня
Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Полтавську область дронами і ракетами.
За останніми даними відомо про чотирьох загиблих та 37 поранених. Двоє із загиблих - це рятувальники, двоє - працівники підприємства.
Серед потерпілих 23 - це працівники ДСНС. Частина абонентів залишилася без газу.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру та промислове підприємство.
Крім того, російська армія завдала ударів дронами по Запоріжжю, Дніпру та Броварах на Київщині. Унаслідок цих атак постраждали щонайменше п’ятеро цивільних.
Неспокійною була й ситуація у Чернігові, де безпілотники атакували центр міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та кілька автомобілів, також є постраждалі.
Вже зранку під ударом "Шахедів" опинився порт Одеси. У результаті атаки було пошкоджено іноземне цивільне судно.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований удар Росії заявивши, що Україна діятиме дзеркально.