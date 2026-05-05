Украина теряет газ из-за ударов РФ, нужно импортировать, - глава "Нафтогаза"

19:15 05.05.2026 Вт
2 мин
Оккупанты пять дней подряд бьют по газовым объектам
aimg Мария Науменко
Фото: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)

Атака России во вторник, 5 мая, нанесла серьезные повреждения объектам газодобычи "Нафтогаза". Из-за этого Украина вынуждена компенсировать потери импортом газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в эфире телемарафона.

По его словам, удары, в частности баллистическими ракетами, привели к потерям газа и повреждению инфраструктуры.

"Безусловно, есть потери газа. Безусловно, мы будем наверстывать и восстанавливать. И все восстановим, все сделаем. Временные потери собственной добычи будем компенсировать, как и в прошлом году, импортными объемами", - отметил Корецкий.

Он уточнил, что с начала 2026 года Россия осуществила 107 массированных атак по объектам группы "Нафтогаз", преимущественно по газодобывающей инфраструктуре. Последние удары продолжаются уже пять дней подряд.

В ближайшее время компания планирует возобновить поставки для потребителей, которые остались без газа из-за обстрелов.

Напоминаем, в ночь на 5 мая Россия нанесла удар по газодобывающему объекту на Полтавщине, вызвав масштабный пожар. Когда на место прибыли спасатели ГСЧС, оккупанты осуществили повторный ракетный удар непосредственно по ним.

В результате атаки погибли двое спасателей и трое работников "Нафтогаза", еще десятки людей получили ранения. В МВД подчеркнули, что такие удары по экстренным службам являются сознательной тактикой РФ и расцениваются как военное преступление.

