Україна встановила особу бойовика з Луганщини, який вирізав "Z" на чолі полоненого
Встановлено особу бойовика з Луганської області, який вирізав літеру "Z" на чолі полоненого українського воїна. Йому заочно оголоси підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Йдеться про Володимира Полуполтінних - командира створеного росіянами "6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР", який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ.
Як розповіли в СБУ, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.
Зокрема, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру "Z".
За матеріалами справи, фігурант - мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних РФ незаконних збройних формувань.
З початку повномасштабної війни зловмисник у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.
Служба безпеки України заочно висунула звинувачення російському бойовику Володимиру Полуполтінних за катування полоненого українського військового.
Фото: СБУ заочно висунула звинувачення російському бойовику Володимиру Полуполтінних за катування полоненого українського військового (t.me/SBUkr)
Воєнні злочини РФ
Нагадаємо, нещодавно Україна встановила особу росіянина, який стоїть за вбивствами 17 мирних жителів Бучі. Йдеться про командира одного із взводів армії РФ. Йому повідомлено про підозру за віддання наказу на вбивства, безпосередню участь у злочинах та протиправні дії підлеглих.
Також встановлено ще трьох російських військових, причетних до катувань українців під час тимчасової окупації Ізюма та Херсона. Одного з них суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільними та вбивстві.