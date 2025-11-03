Україна встановила особу бойовика з Луганщини, який вирізав "Z" на чолі полоненого

Встановлено особу бойовика з Луганської області, який вирізав літеру "Z" на чолі полоненого українського воїна. Йому заочно оголоси підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Йдеться про Володимира Полуполтінних - командира створеного росіянами "6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР", який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ.

Як розповіли в СБУ, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

Зокрема, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру "Z".

За матеріалами справи, фігурант - мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних РФ незаконних збройних формувань.

З початку повномасштабної війни зловмисник у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Служба безпеки України заочно висунула звинувачення російському бойовику Володимиру Полуполтінних за катування полоненого українського військового.

Фото: СБУ заочно висунула звинувачення російському бойовику Володимиру Полуполтінних за катування полоненого українського військового (t.me/SBUkr)