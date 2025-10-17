ua en ru
Катували українців в Ізюмі та Херсоні: СБУ викрила трьох військових РФ (фото)

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 14:24
Катували українців в Ізюмі та Херсоні: СБУ викрила трьох військових РФ (фото) Фото: СБУ встановила трьох російських військових, які катували українців (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Україна встановила ще трьох російських військових, причетних до катувань українців під час тимчасової окупації Ізюма та Херсона. Одного з них суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільними та вбивстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Катування поліцейського під час окупації Ізюма

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом військовослужбовцям 27 окремої мотострілецької бригади 1 танкової армії західного воєнного округу РФ заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншого порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Слідством установлено, що у травні 2022 року під час окупації Ізюма підозрювані схопили дільничного офіцера поліції, який перебував у цивільному одязі, і силоміць вивезли його до підвалу одного з гаражів.

Там вони протягом кількох днів катували чоловіка. Потерпілому завдавали численних ударів руками й ногами по всьому тілу, катували електричним струмом, душили, накидаючи на шию шлейку і перекриваючи доступ кисню, били залізним прутом і гумовими кийками. Окупанти вставляли йому металеві спиці у ніс та вуха.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, коли потерпілий втрачав свідомість від нестерпного болю, його обливали холодною водою, щоб він прийшов до тями, і продовжували побиття. Постраждалому зламали руку, якою він намагався прикривати голову, коли йому завдали удари по ній.

У проміжках між побиттями окупанти знову вимагали надати інформацію, але отримавши відмову, продовжували знущання. Вони виводили дільничного на двір, ставили на коліна і били, притискаючи його голову до стіни.

Увесь цей час потерпілого утримували без надання медичної допомоги, їжі та води.

Пізніше окупанти, обіцяючи зберегти життя, вимагали у дільничного віддати їм його табельну зброю.

Зрештою, під загрозою смерті, постраждалий був змушений розкрити місце, де сховав свій службовий пістолет. Після цього його відпустили.

Підозрювані наразі перебувають у розшуку.

Досудове розслідування проводить СБУ в Харківській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції.

Довічне ув’язнення за вбивство цивільного у Херсоні

Окрім цього, за публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури військовослужбовця національної гвардії РФ визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним убивством, та в інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених у складі групи осіб.

Вироком суду йому призначено довічне позбавлення волі.

Прокурорами доведено, що під час тимчасової окупації Херсона засуджений забезпечував функціонування місця незаконного утримання цивільних осіб, розташованого у приміщенні ізолятора тимчасового тримання.

Окупаційні сили використовували його як катівню.

Засуджений конвоював незаконно затриманих українців на допити, де їх систематично катували.

У червні 2022 року він сприяв умисному вбивству одного із затриманих громадян України: охороняв двері камери, аби не допустити втручання інших ув’язнених чи їх втечі.

У цей час інші російські військові закатовували потерпілого до смерті. Відносно двох з них матеріали виділено в окреме провадження, а обвинувальні акти вже направлено до суду.

Зауважимо, що раніше сьогодні в Україні викрили ще трьох проросійських інтернет-агітаторів, які вихваляли збройну агресію РФ та закликали українців "скласти зброю".

Крім цього, вчора, 16 жовтня, у Лозовій Харківської області затримали російського агента, який готував підрив авто ЗСУ. Повідомляється, що чоловік планував здійснили задумане за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).

