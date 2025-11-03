ua en ru
Украина установила личность боевика с Луганщины, который вырезал "Z" во главе пленного

Понедельник 03 ноября 2025 14:10
Украина установила личность боевика с Луганщины, который вырезал "Z" во главе пленного Фото: Украина установила личность боевика с Луганщины (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Установлена личность боевика из Луганской области, который вырезал букву "Z" на лбу пленного украинского воина. Ему заочно объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Речь идет о Владимире Полуполтинных - командире созданного россиянами "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР", который входит в состав вооруженных формирований Южного военного округа РФ.

Как рассказали в СБУ, 10 июня 2022 года фигурант отдал приказ подчиненным на пытки украинских воинов, попавших в плен во время боев на восточном фронте.

В частности, Полуполтинных лично принял участие в пытках. Задокументировано, что во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу военнопленного украинца букву "Z".

По материалам дела, фигурант - житель временно оккупированной части территории Луганщины, который в 2014 году присоединился к подконтрольным РФ незаконным вооруженным формированиям.

С начала полномасштабной войны злоумышленник в составе оккупационных группировок российских войск участвовал в боях на востоке Украины.

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому боевику Владимиру Полуполтинных за пытки пленного украинского военного.

Украина установила личность боевика с Луганщины, который вырезал &quot;Z&quot; во главе пленного

Фото: СБУ заочно предъявила обвинение российскому боевику Владимиру Полуполтинних за пытки пленного украинского военного (t.me/SBUkr)

Военные преступления РФ

Напомним, недавно Украина установила личность россиянина, который стоит за убийствами 17 мирных жителей Бучи. Речь идет о командире одного из взводов армии РФ. Ему сообщено о подозрении за отдачу приказа на убийства, непосредственное участие в преступлениях и противоправные действия подчиненных.

Также установлены еще трое российских военных, причастных к пыткам украинцев во время временной оккупации Изюма и Херсона. Одного из них суд признал виновным в жестоком обращении с гражданскими и убийстве.

