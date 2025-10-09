Україна вразила один з найбільших газопереробних заводів у Росії та нафтоперегінну станцію

В ніч на 9 жовтня Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах у Волгоградській області РФ - Коробковському газопереробному заводу та лінійно-виробничій диспетчерській станції "Єфімовка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними українських військових, у ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ.
Коробковський газопереробний завод, що розташований в Котово, Волгоградської області, є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.
ЛВДС "Єфімовка" - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти та нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.
На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.
"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Зокрема після атаки в регіоні було зафіксовано пошкодження та пожежі.
Місцева влада після цього заявила, що сили російської ППО відбивали масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Проте наслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу
Сьогодні вранці супутникові знімки NASA зафіксували низку пожеж на російських об'єктах газо- та нафтопереробки.
Серед них займання у районі газопереробного заводу в Котово та нафтоперекачувальної станції "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.