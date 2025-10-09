Україна вразила один з найбільших газопереробних заводів у Росії та нафтоперегінну станцію

За даними українських військових, у ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ.

Коробковський газопереробний завод, що розташований в Котово, Волгоградської області, є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС "Єфімовка" - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти та нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.