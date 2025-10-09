ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Пожежі на підприємствах "Лукойлу" і "Транснефті" видно зі супутника: з'явились кадри

Четвер 09 жовтня 2025 10:05
UA EN RU
Пожежі на підприємствах "Лукойлу" і "Транснефті" видно зі супутника: з'явились кадри Фото: супутники NASA зафіксували пожежі в РФ (t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

Супутникові знімки NASA зафіксували низку пожеж на російських об'єктах газо- та нафтопереробки. Серед них займання у районі газопереробного заводу в Котово та нафтоперекачувальної станції "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Так, система моніторингу зафіксувала пожежу у районі "Лукойл-Коробківського газопереробного заводу".

Раніше місцеві мешканці повідомляли про пожежу на підприємстві після ймовірної атаки безпілотників. Губернатор регіону підтвердив факт атаки та заявив про “займання на об’єктах паливно-енергетичного комплексу”.

Коробковський газопереробний завод є найбільшим підприємством із переробки природного газу на Півдні Росії.

Крім того, система моніторингу пожеж NASA вказує на спалах в районі нафтоперекачувальної станції (НПС) "Яфимівка", що відноситься до інфраструктури АТ "Транснефть – Приволга".

Фото: супутникові дані NASA (t.me/astrapress)

Атаки на Волгоградську область РФ

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Зокрема атаки в регіоні зафіксовано пошкодження та пожежі.

ТОді місцева влада заявила, що сили російської ППО відбивали масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Проте наслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу

24 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ, які задіяли в забезпеченні армії РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Атака дронів
Новини
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни