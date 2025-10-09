Пожежі на підприємствах "Лукойлу" і "Транснефті" видно зі супутника: з'явились кадри

Супутникові знімки NASA зафіксували низку пожеж на російських об'єктах газо- та нафтопереробки. Серед них займання у районі газопереробного заводу в Котово та нафтоперекачувальної станції "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA .

Так, система моніторингу зафіксувала пожежу у районі "Лукойл-Коробківського газопереробного заводу".

Раніше місцеві мешканці повідомляли про пожежу на підприємстві після ймовірної атаки безпілотників. Губернатор регіону підтвердив факт атаки та заявив про “займання на об’єктах паливно-енергетичного комплексу”.

Коробковський газопереробний завод є найбільшим підприємством із переробки природного газу на Півдні Росії.

Крім того, система моніторингу пожеж NASA вказує на спалах в районі нафтоперекачувальної станції (НПС) "Яфимівка", що відноситься до інфраструктури АТ "Транснефть – Приволга".

Фото: супутникові дані NASA (t.me/astrapress)