RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина поразила крупнейший газоперерабатывающий завод в России и нефтеперегонную станцию

Фото: Силы обороны Украины продолжают удары по военно-экономическому потенциалу РФ (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам в Волгоградской области РФ - Коробковскому газоперерабатывающему заводу и линейно-производственной диспетчерской станции "Ефимовка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным украинских военных, в ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

Коробковский газоперерабатывающий завод, расположенный в Котово, Волгоградской области, является одним из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн м³ природного и попутного газа в год и 186 тысяч тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС "Ефимовка" - станция, которая обслуживает несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.

На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе.

Атаки на Волгоградскую область РФ

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. В частности после атаки в регионе были зафиксированы повреждения и пожары.

Местные власти после этого заявили, что силы российской ПВО отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Однако в результате ударов повреждено здание котельной и возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса

Сегодня утром спутниковые снимки NASA зафиксировали ряд пожаров на российских объектах газо- и нефтепереработки.

Среди них возгорание в районе газоперерабатывающего завода в Котово и нефтеперекачивающей станции "Ефимовка" в Волгоградской области России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВойна России против УкраиныОккупанты