Украина поразила крупнейший газоперерабатывающий завод в России и нефтеперегонную станцию

По данным украинских военных, в ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

Коробковский газоперерабатывающий завод, расположенный в Котово, Волгоградской области, является одним из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн м³ природного и попутного газа в год и 186 тысяч тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС "Ефимовка" - станция, которая обслуживает несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.

На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе.