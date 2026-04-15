Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна впроваджує нову модель ведення війни, - Міноборони

20:45 15.04.2026 Ср
2 хв
Як дроново-штурмові підрозділи змінюють хід війни?
aimg Сергій Козачук
Фото: дроново-штурмові підрозділи стали новою моделлю ведення війни в Україні (Getty Images)

Впровадження дроново-штурмових підрозділів, що поєднують безпілотні системи з піхотою, дозволило значно ефективніше звільняти території на півдні України.

Нова модель ведення війни

Як зазначили у відомстві, в Україні активно впроваджують інноваційну систему, де повітряні та наземні безпілотники інтегруються з піхотними підрозділами в єдиний механізм.

Така модель дозволяє мінімізувати втрати особового складу та підвищити точність ударів.

За словами представників оборонного відомства, цей підхід кардинально змінює тактику штурмових дій на фронті.

Застосування новітніх підрозділів уже продемонструвало конкретні успіхи на полі бою. Зокрема, на півдні України завдяки цій системі з лютого 2026 року вдалося звільнити значні обсяги територій.

Україна реформує закупівлю озброєнь

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт, який дозволяє значно швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати новітні розробки для потреб Сил оборони.

Також Міноборони суттєво нарощує обсяги постачання безпілотників. Зокрема, Агенція оборонних закупівель підписала рекордний контракт на закупівлю дронів типів Mavic, Autel та Matrice, а також готує рішення з використанням штучного інтелекту.

Окрім того, в Україні змінили правила постачання зброї, щоб уникнути залежності від одного виробника. Відтепер закупівлі БПЛА та боєприпасів проводяться за механізмом диверсифікації, що дозволяє залучати ширше коло розробників та підвищувати якість техніки.

