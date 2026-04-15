Україна впроваджує нову модель ведення війни, - Міноборони

Нова модель ведення війни

Як зазначили у відомстві, в Україні активно впроваджують інноваційну систему, де повітряні та наземні безпілотники інтегруються з піхотними підрозділами в єдиний механізм.

Така модель дозволяє мінімізувати втрати особового складу та підвищити точність ударів.

За словами представників оборонного відомства, цей підхід кардинально змінює тактику штурмових дій на фронті.

Застосування новітніх підрозділів уже продемонструвало конкретні успіхи на полі бою. Зокрема, на півдні України завдяки цій системі з лютого 2026 року вдалося звільнити значні обсяги територій.