Украина внедряет новую модель ведения войны, - Минобороны

Новая модель ведения войны

Как отметили в ведомстве, в Украине активно внедряют инновационную систему, где воздушные и наземные беспилотники интегрируются с пехотными подразделениями в единый механизм.

Такая модель позволяет минимизировать потери личного состава и повысить точность ударов.

По словам представителей оборонного ведомства, этот подход кардинально меняет тактику штурмовых действий на фронте.

Применение новейших подразделений уже продемонстрировало конкретные успехи на поле боя. В частности, на юге Украины благодаря этой системе с февраля 2026 года удалось освободить значительные объемы территорий.