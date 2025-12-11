Україна вперше зупинила роботу російської нафтової платформи у Каспії, - джерела

За інформацією джерел, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Як наголошується, це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.

Повідомляється, що було зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

Родовище ім. Філановського - одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

"СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. "Бавовна" у Каспійському морі - це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.