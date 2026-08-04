Україна вперше переробила понад 40% врожаю ріпаку: що це дало економіці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані асоціації " Укроліяпром " за підсумками загальних зборів учасників.

За словами генерального директора асоціації Степана Капшука, у маркетинговому році 2025/2026, який завершився у червні, переробка насіння ріпаку перевищила 1,3 млн тонн. Це становить 42% від загального збору і є абсолютним історичним максимумом.

Для порівняння, експорт сировини за цей же період скоротився на 38,6% - до 1,9 млн тонн проти 3,1 млн тонн роком раніше.

Вплив експортного мита

Переломним моментом стало 4 вересня 2025 року, коли набрали чинності зміни до закону про ставки вивізного мита. Згідно з ними, насіння ріпаку та соєві боби обклали митом у розмірі 10% від митної вартості.

При цьому агровиробники, які самостійно вирощували культуру, зберегли право експортувати її без сплати мита.

Основний удар припав на трейдерів-посередників, що стало одним із факторів переорієнтації частини сировини на вітчизняні заводи.

Зростання валютної виручки

Економічний ефект від внутрішньої переробки виявився навіть помітнішим за обсяги. Експорт ріпакової олії за сезон зріс у 2,5 раза - до 520 тис. тонн проти 210 тис. тонн торік, а валютна виручка підскочила більш ніж утричі - до 588 млн доларів проти 194 млн.

Ще виразнішою стала динаміка за перше півріччя 2026 року: експорт олії зріс у 9,7 раза, сягнувши 184,2 тис. тонн, а валютний виторг збільшився у 10,9 раза - до 208 млн доларів проти 19 млн за аналогічний період минулого року.

За підсумками календарного 2025 року виробництво ріпакової олії сягнуло 380,47 тис. тонн, що удвічі більше за довоєнний 2021 рік і в шість разів перевищує показники 2022 року. Паралельно зросло й виробництво ріпакового шроту - до 540,46 тис. тонн.

Окрім того, змінилася сама логіка сезону: уперше в історії українського агросектору ріпак не вивезли повністю за кордон до Нового року. Заводи працювали без зупину і навіть у червні 2026 року переробили 47 тис. тонн, що на 23,7% перевищило експорт сировини за цей місяць.

Водночас мито дещо стримує внутрішній експортний попит на насіння, перерозподіляючи додану вартість на користь переробних підприємств.

Світові ціни зростають через обмеження експорту та здорожчання нафти

Паралельно з внутрішніми рекордами переробки котирування на ріпак на паризькій биржі Euronext оновили дворічний максимум, сягнувши 557,25 євро за тонну.

Основними чинниками стрибка цін стали різке подорожчання нафти, погодні ризики в Європі, а також обмеження експорту української сировини морем через атаки на портову інфраструктуру.

Утім, дефіцит морських логістичних шляхів для вивозу насіння стимулює ще активнішу його переробку всередині України.

У цих умовах компанії з розвиненою переробною інфраструктурою та власною стійкою логістикою отримують можливість ефективно експортувати вже готову ріпакову олію за максимальними світовими цінами. Це дозволяє Україні отримувати більше валютної виручки від експорту продукції з вищою доданою вартістю, а не лише сировини.