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Украина впервые переработала более 40% урожая рапса: что это дало экономике

11:35 04.08.2026 Вт
3 мин
Экспортная пошлина изменила баланс рынка
aimg Анна Шиканова
Украина впервые переработала более 40% урожая рапса: что это дало экономике В Украине зафиксировали рекорд по переработке рапса (фото: Getty Images)
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Украина впервые переработала более 40% урожая рапса внутри страны. Благодаря экспортным пошлинам внутренние заводы установили исторический рекорд, а валютная выручка от продажи рапсового масла выросла в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ассоциации "Укролияпром " по итогам общего собрания участников.

По словам генерального директора ассоциации Степана Капшука, в завершившемся в июне маркетинговом году 2025/2026 переработка семян рапса превысила 1,3 млн тонн. Это составляет 42% от общего сбора и является абсолютным историческим максимумом.

Для сравнения, экспорт сырья за этот же период сократился на 38,6% - до 1,9 млн тонн против 3,1 млн тонн годом ранее.

Влияние экспортных пошлин

Переломным моментом стало 4 сентября 2025 года, когда вступили в силу изменения в закон о ставках вывозной пошлины. Согласно им, семена рапса и соевые бобы обложили пошлиной в размере 10% от таможенной стоимости.

При этом агропроизводители, самостоятельно выращивавшие культуру, сохранили право экспортировать ее без уплаты пошлин.

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Основной удар пришелся на трейдеров-посредников, что стало одним из факторов переориентации части сырья на отечественные заводы.

Рост валютной выручки

Экономический эффект от внутренней переработки оказался даже заметнее объемов. Экспорт рапсового масла за сезон вырос в 2,5 раза - до 520 тыс. тонн против 210 тыс. тонн в прошлом году, а валютная выручка подскочила более чем в три раза - до 588 млн долларов против 194 млн.

Еще более отчетливой стала динамика за первое полугодие 2026 года: экспорт масла вырос в 9,7 раза, достигнув 184,2 тыс. тонн, а валютная выручка увеличилась в 10,9 раза - до 208 млн долларов против 19 млн за аналогичный период прошлого года.

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По итогам календарного 2025 года производство рапсового масла достигло 380,47 тыс. тонн, что вдвое больше довоенного 2021 года и в шесть раз превышает показатели 2022 года. Параллельно возросло и производство рапсового шрота - до 540,46 тыс. тонн.

Кроме того, изменилась сама логика сезона: впервые в истории украинского агросектора рапс не вывезли полностью за границу до Нового года. Заводы работали без остановки и даже в июне 2026 года переработали 47 тыс. тонн, что на 23,7% превысило экспорт сырья за этот месяц.

В то же время пошлина несколько сдерживает внутренний экспортный спрос на семена, перераспределяя добавленную стоимость в пользу перерабатывающих предприятий.

Мировые цены растут из-за ограничения экспорта и удорожания нефти

Параллельно с внутренними рекордами переработки котировки в рапс на парижской бирже Euronext обновили двухлетний максимум, достигнув 557,25 евро за тонну.

Основными факторами скачка цен стали резкое удорожание нефти, погодные риски в Европе, а также ограничение экспорта украинского сырья морем из-за атак на портовую инфраструктуру.

Впрочем, дефицит морских логистических путей для вывоза семян стимулирует еще более активную их переработку внутри Украины.

В этих условиях компании с развитой перерабатывающей инфраструктурой и собственной устойчивой логистикой получают возможность эффективно экспортировать готовое рапсовое масло по максимальным мировым ценам. Это позволяет Украине получать больше валютной выручки от экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью, а не только сырья.

Напомним, в середине июля РФ ударила по терминалу по перевалке масла в Одесской области. Тушение пожара длилось 12 часов, а в результате атаки было повреждено 25 тыс. тонн подсолнечного масла украинского и американского бизнеса.

Систематические атаки РФ заставляют агробизнес принимать крайние меры. В частности, в конце июля один из крупнейших украинских производителей и экспортеров растительного масла - холдинг Allseeds - объявил о вынужденной приостановке работы для сохранения жизни работников и производственных мощностей.

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