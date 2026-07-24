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Один із найбільших експортерів рослинної олії Allseeds зупинив роботу через атаки РФ

10:15 24.07.2026 Пт
2 хв
Коли компанія відновить роботу?
aimg Тетяна Степанова
Один із найбільших експортерів рослинної олії Allseeds зупинив роботу через атаки РФ Фото: один із найбільших експортерів рослинної олії Allseeds зупинив роботу через атаки РФ (facebook.com/AllseedsGroup)
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Український агропромисловий холдинг Allseeds, який є одним із найбільших виробників та експортерів рослинної олії в країні, призупинив роботу в Одеській області. Причина - удари Росії по портовій інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

В Allseeds заявили, що подальша діяльність на Одещині "становить надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників, а також для потужностей компанії".

"Це складне рішення було ухвалене з огляду на першочергову необхідність гарантувати безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії", - йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до вимог чинного законодавства України та передбачатиме збереження необхідних ресурсів і можливостей для потенційного відновлення роботи після стабілізації безпекової ситуації.

Український експорт через Чорне море зупинився

Нагадаємо, український морський експорт фактично зупинився через російські атаки на портову інфраструктуру та іноземні комерційні судна.

Одеська область вже третій тиждень поспіль перебуває під постійними атаками російських військ. Щодня в регіоні лунає щонайменше 10 повітряних тривог, під час яких ворог б'є ракетами та дронами по портах і місту.

Через високі безпекові ризики судновласники деяких іноземних компаній призупинили подачу нових заявок на захід в українські порти. Вони побоюються за життя своїх екіпажів, цілісність кораблів та страхові ризики в зоні бойових дій.

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