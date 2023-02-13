Україна вперше імпортувала нафтопродукти із США обсягом 100 тисяч тонн
Вперше українська компанія "Укрпалетсистем" (UPG) уклала договір на постачання дизельного пального, яке вже надійшло до німецького порту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на галузеве видання enkorr.
Як зазначає видання з посиланням на "Укрпалетсистем" (UPG), танкер із нафтопродуктами прийняли в порту Гамбурга, звідки UPG забере товар меншими танкерами по 30 000 тонн і завезе на термінал у Польщі. При цьому українська сторона угоди засвідчує її перспективність, виходячи вже з перших поставок.
Експортером дизеля став американський виробник нафтопродуктів Marathon Petroleum Company. За інсайдерською інформацією, американський дизель уже надійшов на заправні станції UPG.
"Зараз у Європі дуже гарна кон’юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемось збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями й вигідне ціноутворення", - заявили в UPG.
Видання нагадує, що мережа заправних станцій UPG налічує 81 АЗС, а наприкінці 2022 року "Укрпалетсистем" заявила про придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemicze, яка володіє двома морськими терміналами в Польщі для перевалки та зберігання нафтопродуктів.
"На моїй пам’яті це перший в історії випадок надходження до нас американських нафтопродуктів. Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України і Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це краща ілюстрація руйнації міфів про нереальність життя без російських нафтопродуктів", - прокоментував подію Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95".
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія використовує "танкери-привиди" для експорту своєї нафти в обхід західних санкцій. РФ переманює флотилію в Ірану.
Крім того, ми писали, що набуло чинності ембарго ЄС щодо нафтопродуктів з РФ: чого чекати.
Нагадаємо, що, за словами голови Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля, обмеження вартості російської нафти значно позначилось на сумах доходів, які отримує держава-окупант.
Нагадаємо, в Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля цін на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.
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