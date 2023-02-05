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Обмеження цін на нафту значно позначилось на прибутках Росії, - представник МЕА

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Росія, Неділя 05 лютого 2023 15:47
Обмеження цін на нафту значно позначилось на прибутках Росії, - представник МЕА Фото: обмеження цін на нафту значно позначилось на прибутках Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Обмеження вартості російської нафти значно позначилось на сумах доходів, які отримує держава-окупант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля.

За цого словами, у січня 2023 року Росія від експорту нафти та газу втратила майже 30% прибутку. Це приблизно 8 мільярдів доларів.

"Цього року китайська економіка відновлюється. ..це підвищує тиск на попит", - сказав він.

Біроль зауважив, що у цьому році, ймовірно, світовий попит на нафту відбуватиметься за рахунок Китаю. Це призведе до того, що країнам ОПЕК+ необхідно буде переглянути свою політику видобутку нафти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 лютого, Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.

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