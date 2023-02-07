Росія переманює в Ірану танкери, щоб експортувати нафту в обхід санкцій, - FT
Росія використовує "танкери-привиди" для експорту своєї нафти в обхід західних санкцій. РФ переманює флотилію в Ірану
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання зазначає, що останні два місяці танкери іранської "флотилії-привиду" переключилися на перевезення російської нафти після того, як у грудні почали діяти нові санкції ЄС та G7.
За даними ЗМІ, щонайменше 16 танкерів перейшли на російські маршрути. Раніше ці судна допомагали Ірану обходити санкції США.
Так звані "кораблі-примари" - це судна, які маскують своє право власності та пересування, щоб обійти санкцій. Такі флотилії дозволяють торгувати іранською та венесуельською нафтою.
Брокери та аналітики у коментарі Financial Times розповіли, що Росія переманила власників та операторів таких танкерів преміальними ставками, щоб зберегти доходи від експорту нафти.
"Ми бачили кілька суден, залучених до торгівлі з Росією, які раніше займалися перевезенням іранських партій", - сказала аналітик з танкерів брокера EA Gibson у Лондоні Світлана Лобачова.
При цьому, за даними аналітиків, націнка на перевезення російської нафти як мінімум у 50% вища, ніж відвантаження іранської, а в деяких випадках навіть у 100%.
Видання зазначає, що останніми місяцями Ірану вдалося зберегти або навіть збільшити експорт сирої нафти. Але конкуренція за судна є можливим джерелом напруженості у відносинах Москви та Тегерана.
Ймовірно, ситуація з танкерами загостриться найближчими тижнями, оскільки ЄС запроваджує заборону на імпорт дизеля та бензину з Росії. Тобто РФ доведеться направити своє паливо до Азії, для чого також потрібно використати танкери.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія збирає "тіньовий флот" зі старих танкерів для обходу санкцій та доставки нафти до Індії, Китаю та Туреччини.
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