Украина впервые импортировала нефтепродукты из США в объеме 100 тысяч тонн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отраслевое издание enkorr .

Как отмечает издание со ссылкой на "Укрпалетсистем" (UPG), танкер с нефтепродуктами приняли в порту Гамбурга, откуда UPG заберет товар меньшими танкерами по 30 000 тонн и отвезет на терминал в Польше. При этом украинская сторона соглашения свидетельствует о его перспективности, исходя уже из первых поставок.

Экспортером дизеля стал американский производитель нефтепродуктов Marathon Petroleum Company. По инсайдерской информации, американский дизель уже поступил на заправочные станции UPG.

"Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования", - заявили в UPG.

Издание напоминает, что сеть заправочных станций UPG насчитывает 81 АЗС, а в конце 2022 года "Укрпалетсистем" заявила о приобретении активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemicze, владеющей двумя морскими терминалами в Польше для перевалки и хранения нефтепродуктов.

"На моей памяти это первый в истории случай поступления к нам американских нефтепродуктов. Это очень символическое событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов", - прокомментировал событие Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95".