Україна вночі уразила 12 танкерів "тіньового флоту " РФ і не тільки

Що уразили в Азовському морі

Українські підрозділи вдарили одразу по кільком суднам російського флоту в акваторії Азовського моря. Йдеться про:

12 танкерів;

один буксир;

один суховантаж.

Ці судна возили пально-мастильні матеріали для угруповань російських військ. Також їх використовували для перевезення нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій - а це один із головних джерел фінансування війни проти України.

Наскільки серйозні пошкодження отримали судна, поки уточнюють.

Удар по нафтотерміналу в Батайську

Атаки зазнав і нафтоналивний термінал "Юг Русі" у Батайську Ростовської області. Поблизу підприємства спалахнула пожежа.

Цей об'єкт переганяє нафтопродукти на експорт. Крім того, через нього забезпечують пальним російські війська на південному напрямку, а валюту від продажу нафти скеровують на фінансування війни.

Масштаби завданих збитків також уточнюють.

Ще один удар припав на склад боєприпасів росіян у районі Сорокиного Луганської області.