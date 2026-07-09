"1500 км від кордону": Зеленський показав нові діп-страйки України

Уночі 9 липня Сили оборони України завдали нових ударів по обʼєктах, що живлять російський нафтовий комплекс і працюють на воєнну машину Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис Володимира Зеленського та заяву СБУ.

Так, глава держави підтвердив, що СБУ успішно відпрацювала одразу по двох нафтобазах - у Ставрополі та Твері.

За словами Зеленського, цього разу українські дрони подолали близько 500 кілометрів від лінії фронту.

У СБУ уточнили, що йдеться про:

нафтобазу "Червона зоря" у Тверській області,

у Тверській області, нафтобазу "Ставропольська" у Ставропольському краї.

У спецслужбі розповіли, що після завдання ударів на цих ворожих об'єктах почалися масштабні пожежі.

"Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального", - наголосили в СБУ.

Ба більше, підрозділи Сил оборони України атакували резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Воно знаходиться приблизно за 800 кілометрів від України.

"В російській Уфі застосували санкції по нафтоперекачувальній станції майже за 1500 кілометрів від нашого кордону", - наголосив Зеленський.

Також росіяни не змогли вберегти від удару України нафтоналивний термінал на Ростовщині - він розташований за 200 кілометрів від лінії фронту.

"Дякую всім нашим воїнам, які щодня роблять такі результати можливими. Ми давно запропонували Росії закінчити цю війну, і кожен день затягування має приносити відчуття війни туди, звідки це все й почалося, - в Росію", - підсумував Зеленський.